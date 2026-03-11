阿蘇くまもと空港とJR肥後大津駅を結ぶ空港ライナーが有料化されます。県議会の特別委員会で、熊本県が今年の夏ごろをめどに有料化する案を報告しました。運賃は片道200円を想定しています。 空港ライナーは2011年にサービスを開始、約7キロを無料で運行していて、2025年度の利用者は約17万人の見込みです。200円の運賃は利用者アンケートで「有料化しても利用したい」という人の声を参考に設定され、