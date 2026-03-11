1回、右中間に満塁本塁打を放つソフトバンク・秋広＝みずほペイペイドームソフトバンクは秋広が満塁本塁打を含む3安打5打点で定位置奪取へアピールした。山川はオープン戦1号3ランなど2安打4打点で順調な仕上がり。巨人はウィットリーが1回5失点、戸郷が3回3失点と投手陣が精彩を欠いた。