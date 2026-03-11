ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」は4日目を終えた。予選ラストの4日目11R、準優入りへ1着勝負だった原田才一郎（29＝福岡）が、準優1枠を手にした上條、峰らを破って勝負駆けに成功。11位で予選を突破した。「1着条件は知らなくてたまたま。下條さんや瓜生さんにアドバイスをもらって、これがこのクラスの出足なんだ、舟ってこんなに返ってくるんだという感じでした」と自身も驚きの好旋回で波乱を呼ん