生まれつき全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が11日、東京・品川区の春雨寺夢ホールで、東日本大震災からの復興を願うチャリティーコンサートを行った。震災で津波を被った「奇跡の一本松」の木片から作ったバイオリンとコラボレーションをした。初めて作詞作曲した「みらい」の歌唱時には、「東日本大震災がきっかけで作った曲です。あの時、目の見えない私ですが、テレビやラジオからは想像もできないようなことが