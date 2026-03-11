Photo: 小暮ひさのり 3万円はデカいか、否か。エントリーiPhoneの「e」シリーズとして2世代目の進化を遂げた「iPhone 17e」。昨年のiPhone 16eから、かなり良い進化を遂げて、予算抑えめでiPhoneを使いたい！ニーズにはバチリとフィットしています。…が、ここでちょっと気になるのがiPhone 17との違い。iPhone 17eは256GBモデルが9万9800円（256GB）から、iPhone 17は同じく256GBモデルで12