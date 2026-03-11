3月11日JRAは、池添謙一騎手および高杉吏麒騎手の騎乗停止処分を発表した。池添騎手と高杉騎手は、3月7日（土）阪神競馬場から中山競馬場への移動の際、通信機器（スマートフォン）を不適切に使用した事実が判明したためとしている。2日間の騎乗停止処分このことは、騎手としての業務上の注意義務を怠ったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号により2026年3月21日（土）から3月22日（日）まで、2日