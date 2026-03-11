オランダで行われた世界選手権で競技生活に「一区切りとする」と語り、１０日に帰国した五輪通算メダル１０個のスピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、ＳＮＳで思いを明かした。高木は１１日、自身のインスタグラムを更新。「長いスケート人生の最後のレースで満員のＴｈｉａｌｆで滑れたことこの笑顔になれたことこれ以上ない自分へのご褒美だと今は思っています」と記し、世界選手権の写真をアップ