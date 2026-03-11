◆アネモネＳ・リステッド（３月１４日、中山競馬場・芝１６００メートル、２着まで桜花賞の優先出走権）追い切り＝３月１１日、美浦トレセン昨年１２月の新馬勝ちから臨むルールザウェイヴ（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。原優介騎手を背に馬なりで３ハロン５３秒７―１１秒７をマークし、内エヴァンスベイ（３歳未勝利）に１馬身先着、外レピュニット（３歳未勝利）に併