◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）砂のステイヤーが集結したダートグレード競走が１２頭立て（ＪＲＡ４、南関東６、他地区２）で行われ、７番人気のオディロン（牡７歳、兵庫・森沢友貴厩舎、父キタサンブラック）が差し切り、３連勝でダートグレード競走初制覇となった。最後の直線で力強く伸び、押し切りを図るセラフィックコールをかわした。地方通算３８３２勝目