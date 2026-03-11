この問題は、モンテディオ山形の相田社長が新スタジアム建設の取材に関連し、「放火してやる」などと記者を恫喝したと一部週刊誌で報じられたものです。モンテディオ山形は「誤解を招く表現があった」と事実を認めた上で、ホームページ上で謝罪しています。こうした中、モンテディオ山形は10日、相田社長の発言について調査委員会を設置し、調べることを発表しました。調査委員会は社外弁護士などで組織し、どう喝を巡