◆オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人がソフトバンクに大敗した。先発の新外国人ウィットリーは初回３４球、２安打１四球２死球で５失点。秋広に満塁本塁打を浴びるなど予定の５０球に届かず１イニングでマウンドを降りた。２番手の松浦は２回２死から連続四球の後、山川に右翼席へ３ランを浴びた。３番手の田和は死球が絡んでピンチを招き１回２失点。４回から登板の戸郷は３回５５球