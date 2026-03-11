山形県は、県内の避難者の課題やニーズを把握するため、毎年、アンケートを行っています。15回目となるアンケートは、去年6月上旬から7月下旬にかけ328世帯に郵送で実施され、このうち2割ほどの58世帯から回答がありました。その結果、今後の生活については「山形県に定住したい」が36.2％、「もうしばらく山形県で生活したい」が29.3％で、合わせて65％あまりの人が当面、山形での生活を続けたいとする意向を示