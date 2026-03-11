俳優の小林尚臣（こばやし・しょうしん）さんが２月１２日に肺がんのため７７歳で死去したことを、１１日までに所属事務所が発表した。この日、所属事務所「株式会社仕事」の公式サイトは「通夜・告別式に関しては本人の希望もあり、家族で執り行いました」と報告。小林さんについて「手堅い脇役として舞台、映画、テレビで活躍しました。また声優としても仕事をしており、昨今は演出家として数々の舞台に携わっておりました」