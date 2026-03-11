防災無線「庄内町の中学生を代表して町民のみなさまにお願いがあります。東日本大震災が発生して15年が経ちます。私たちは震災を忘れず語り継ぎ、この先も友好町である南三陸町とのつながりをより一層強めていきたいと思います。地震発生時刻の午後2時46分にはそれぞれの場所で震災で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、町民の皆様から黙とうを捧げていただきますようお願いします」庄内町の友好町の宮城県南三陸町は津波によ