11日は、東日本大震災から15年になります。山形市の文翔館では復興への祈りを込めたキャンドルナイトが行われています。会場には菅井記者がいます。菅井さん。（菅井智絵記者）30分前に日が沈んだ県内。あたりは暗くなりましたが、ここ、文翔館前広場ではろうそくの暖かい火が灯され、広場を照らしています。こんばんは。15年前の11日、未曽有の災害に見舞われた東日本大震災。宮城県出身の私はあの時、中学校の卒業式でした。ここ