資源エネルギー庁が発表した9日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり170.1円で、前の週より2.7円値上がりしました。この価格は全国で最も高く、去年12月以来3か月ぶりの170円台となりました。ハイオクは前の週より2.7円高い181.1円で、鹿児島に続いて全国2番目の高値。軽油は前の週より2.6円高い160.8円で、鳥取、鹿児島と並んで全国最高値となりました。灯油18リットルあたりの店頭販売価