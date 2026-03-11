高市首相は１１日、ホルムズ海峡が事実上封鎖されている状況を踏まえ、１６日にも石油備蓄を放出する方針を表明した。国が保有する国家備蓄１か月分と、石油会社などに法律で義務付けている民間備蓄１５日分を放出する。ガソリンの小売価格を全国平均で１リットル当たり１７０円程度に抑える方針も明らかにした。首相公邸で記者団に語った。これに関連し、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１１日の臨時会合で、日本を含む加盟国