◇オープン戦広島6―4DeNA（2026年3月11日横浜）広島・秋山翔吾がオープン戦6試合目での初安打を含む3安打を放った。3本は全て内野安打。初回先頭は三塁内野安打で、その後に先制のホームを踏んだ。4回2死一、二塁では投手・藤浪のグラブをはじく内野安打。6回1死では二塁への内野安打だった。前日までオープン戦は10打数ノーヒット。37歳のベテランは「内容はあまりない。1打席を大事に、全力でアプローチしていき