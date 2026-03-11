嵐の新曲『Five』が、11日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』と『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で初登場1位を獲得し、デジタル2冠を達成。自身初の週間再生数1000万回超えを記録しました。■自身初の週間再生数1000万回超え嵐の約5年ぶりとなる新曲『Five』は、2019年配信のグループ初のデジタルシングル『Turning Up』の週間再生数281.3万回（2019/11/18付）を超える、自己最高の1310.4万回を記