家族で過ごすはずの休日に、なぜか義妹の子どもが毎回ついてくる。断りたいのに断れない空気、旦那は味方になってくれない……。そんなモヤモヤを抱えた投稿に、ママたちの共感と厳しい意見が寄せられました。これは「子どもがかわいそう」では片付けられない、家族の境界線のお話です。『姪っ子ちゃん、家族のお出掛けについてこないで。週末の家族のお出掛けに旦那が誘うけれど、私はきてほしくない。わざわざ休みに義妹の子ども