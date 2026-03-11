よりユーザーフレンドリーになった大型アドベンチャーホンダは、アドベンチャースタイルの大型スポーツモデル「XL750 TRANSALP（XL750トランザルプ）」に新開発の電子制御技術を搭載し、カラーリングを刷新した新型「XL750 TRANSALP E-Clutch」を、2026年4月23日よりHonda Dreamにて発売します。この新型モデルで最も注目すべき点は、スロットルバイワイヤ採用モデルとして初めて搭載された新開発の電子制御技術「Honda E-Clut