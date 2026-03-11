私（ノグチスミレ）は夫・カズヤ、小3の息子・ケントとともに大規模な団地に引っ越してきました。そこで私はなんと子ども会の「会長」になってしまったのです。定例の仕事だけでなく、クレーム処理などの予想外の対応にも追われ、何をしていても落ち着かない日々……。幸い周りの人々に恵まれて乗り切り、やりがいも感じたけれど大変すぎました。ようやく任期満了が近づいて次期役員が決まった今は、安堵と解放感でいっぱいです。