福岡市を本拠地にしたプロ野球・西鉄ライオンズの黄金期を築いた三原脩(おさむ)さん（1911〜84）の監督時代（51〜59）に焦点を当てた「三原ライオンズ」展が福岡市博多区の櫛田神社・博多歴史館で開かれている。56年から3年連続で巨人を破って日本一となった「野武士軍団」の球団旗やユニホーム、野球帽など懐かしさを感じさせる約150点を展示している。31日までの予定。大下弘さん、中西太さん、豊田泰光さんら強打者、鉄腕と