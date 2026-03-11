ご紹介するのは山形市出身の元・Jリーガーです。14歳の時に福島県で被災しながらも夢を追いかけました。東日本大震災から15年。今の気持ちを聞きました。 【写真を見る】【企画】いま誰と話したい？元Jリーガーが東日本大震災を経験し思うこと夢を叶えたサッカー少年は、大切な何かを見つけ、今を生きる（山形） 東京でハイヤー乗務員として働いている似鳥康太（にたどり・こうた）さんで