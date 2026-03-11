福岡市は11日、空気が乾燥して火災が発生・拡大する恐れが高まっているとして、市内に「林野火災注意報」を発表した。民有林と国有林周辺で、火入れや喫煙をしないよう呼びかけている。市が今月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始して以降、発令は初めて。市は一定期間の雨量が少ない場合などを発令基準としており、気象庁から強風注意報が出された場合などは罰則規定がある警報に切り替わる。市ホームページなどで