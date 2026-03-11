タレント・小島瑠璃子（32）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、ブレーク時の収入事情について言及する場面があった。視聴者からの悩みに答える企画で「周りと比較してへこんでしまいます。比較せずに幸せに生活するにはどうすればいいでしょうか?」といった質問が寄せられた。これを受けて小島は「忙しくて“稼いでるでしょ?”って思われるわりには、そんなにもらってないみたいな時期があったから。そのとき、