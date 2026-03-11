女優の小川菜摘（63）が立ち上げた劇団「熟年団」の舞台「いやですわ」が11日、東京・新宿シアタートップスで初日を迎えた。2024年12月に上演された「チェリー・ホープを知ってるかい。」に続く第2弾となる同公演。余命わずかとなった70歳の女性とその周囲の人々の姿をユーモアたっぷりに描く。小川は「このぶっ飛んだ世界観を見て、お客さまが“一体、何を見せられたんだろう？”と、そんなふうに言い合い、笑いながら帰っ