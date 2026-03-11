◇オープン戦DeNA4―6広島（2026年3月11日横浜）宮城県出身のDeNAの育成選手・庄司陽斗が、「3・11」に全力で腕を振った。先発・藤浪のあとを受けて3回2死満塁で登板。勝田には中前適時打を許すも、続く広島のドラフト1位・平川はスライダーで空振り三振に仕留めた。続く4回も抑え、1回1/3を投げて1安打3奪三振で無失点。東日本大震災から15年となる日のマウンドに「宮城県出身者として、少しでも頑張っている姿を届け