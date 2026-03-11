◇オープン戦ソフトバンク15―2巨人（2026年3月11日みずほペイペイD）ソフトバンクの秋広優人内野手（23）が初回の満塁弾を含め、3安打5打点と古巣・巨人相手に大暴れだ。恩師・阿部慎之助監督の目前で、師匠・山川穂高とのアベック弾を披露。オープン戦12球団トップの3号で、ソフトバンク、巨人両ファンをざわつかせた。チームも秋広のバットに引っ張られ、12安打15得点の爆勝。ネットでは「山川との自主トレで覚醒