東京・品川区の空きアパートに火をつけたなどとして逮捕された男が起訴されました。去年11月、品川区の空きアパートに火をつけたなどとして、東京地検は11日、不動産会社の社員だった内藤寛己被告を起訴しました。土地の買収を進めるために、立ち退かせることを目的に放火の指示をしたとみられています。一方、この事件で、内藤被告とともに逮捕された31歳の男性は、不起訴処分となりました。東京地検は、不起訴の理由について、「