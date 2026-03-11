3月10日、新潟県見附市の公共施設で上北谷小学校の児童が販売していたのは“もち米”です。この学校では地域の農家などと協力しながら農作物を育てる取り組みを20年以上前から行っていて、今年度は全校児童がもち米づくりに挑戦。10日はより多くの人に取り組みの内容を知ってもらおうと、販売に先立ち施設の利用者に向けプレゼンテーションも行われました。化学肥料や農薬をほとんど使わずに育てられたもち米は1袋約300g入り