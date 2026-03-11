広島の今季の開幕投手が11日、床田寛樹投手（31）に決まった。DeNAとのオープン戦（横浜）に先発して5回7安打2失点（自責）。その後に新井監督から伝えられた。プロ10年目で初の大役に「言われたところで投げる。それがたまたま開幕というだけ」と落ち着いた口調で話した。27日の中日戦（マツダ）で柳裕也と投げ合う。