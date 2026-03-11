林芳正総務相は11日、東日本大震災で親を失った子どもを支援するため、東京都内で開かれたチャリティーコンサートに指揮者として出演し、ベートーベンの交響曲第5番「運命」のタクトを振った。林氏は音楽好きで知られ、昨年はエルガー作曲の「威風堂々」の指揮を執った。外相時代には先進7カ国（G7）外相会合でジョン・レノンの代表曲「イマジン」をピアノで即興演奏し、話題になった。