東日本大震災の発生から11日で15年となります。一度は存続の危機に直面した「絶景」について、岩手・普代村の三陸鉄道・堀内駅から、青井実キャスターが中継でお伝えします。堀内駅は無人駅ですが、特別に撮影の許可をいただいて来ています。高台から見える景色は一面の海ということで、晴れると美しいんです。青い海、青い空がのぞめることから、「青の国」とも呼ばれている美しい景色が楽しめる場所なんです。付近には漁村があり