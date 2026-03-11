サザンオールスターズの桑田佳祐（７０）が１１日、宮城県のＦＭラジオ局ＤａｔｅＦＭの特番「ＤａｔｅｆｍＰａｓｓＯｎＴｈｅＭｅｓｓａｇｅ〜桑田佳祐スペシャル〜」に出演。東日本大震災から１５年を迎えた「３・１１」に東北への思いを語った。古希を迎えての初インタビューで「おめでたくも何ともないという感じ。まさか古希とは、自分が」と照れ笑い。ソロ活動の本格を発表しているが「今年は７０になりまして