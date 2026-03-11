【その他の画像・動画等を元記事で観る】3月8日(日)になかのZERO大ホールで開催された、ポニーキャニオンのアニメ音楽レーベル・P’s Recordsの新レーベルライブ『P’s TRIVAL 01』のオフィシャルレポートが到着した。『P’s TRIVAL 01』には、内田真礼・DIALOGUE＋・立花日菜の3組が出演。コラボ曲を含む、全27曲を披露した。次回は、『P’s TRIVAL 02』を4月12日(日)になかのZERO大ホールで開催する。土岐隼一、伊東健人、TVアニ