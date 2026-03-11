秋田朝日放送 東日本大震災の発生から１５年の日を迎えました。秋田県内でも震災の犠牲者に音楽で祈りを捧げました。 東日本大震災の追悼セレモニーとして震災の翌年２０１２年に始まった「ストリートピアノでつなぐ祈りのハーモニー」。参加者たちは復興と平穏を祈りながら、各地にあるストリートピアノの演奏に合わせて合唱しました。 ２０１２年には鹿児島県の３会場での開催でしたが、