秋田朝日放送 去年、新聞配達をしていた女性が死亡したひき逃げ事件で、危険運転致死などの罪に問われていた男に懲役１０年の実刑判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと、北秋田市の無職・鈴木大和被告（３７）は去年２月、北秋田市で友人らと酒を飲んだ後、運転操作が困難な状態で普通乗用車を運転しました。 鈴木被告は、自転車に乗って新聞配達をしていた当時５６歳の女性を後ろからはね死亡させたほか、助