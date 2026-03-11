21:00 ブラジル小売売上高（1月） 予想1.7%前回2.3%（前年比) 21:30 米消費者物価指数（CPI）（2月） 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想2.5%前回2.4%（前年比) 予想0.3%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想2.4%前回2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比) ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答なし） 23:30 米週間石油在庫統計