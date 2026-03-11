学び舎や友達との別れを惜しみました。大町市の小学校で11日、学校の再編に伴い最後の卒業式と閉校式が行われました。大町市の大町東小学校で、11日、旅立ちの日を迎えたのは24人の卒業生です。在校生や保護者に見守られながら、1人ずつ卒業証書を受け取りました。卒業生は「東小最後の卒業生の誇りを胸に」「自分たちの夢や目標に向かって」「あきらめずに歩んでいきます」「歩んでいきます」大町東小学校にとっては、これが最後