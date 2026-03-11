◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝３月１１日、美浦トレセンドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、戸崎圭太騎手を背に美浦・Ｗコースで３頭併せを実施した。馬場入りをかなりごねたが、コースに入ると落ち着きを取り戻し隊列の２番手を追走。直線は馬なりのまま加速し、外ドゥカート（４歳３勝クラス）に併入、内カ