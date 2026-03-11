東日本大震災発生から１５年となった１１日、東京・港区のサントリーホールで「第１３回『全音楽界による音楽会』３・１１チャリティコンサート」が行われた。開演を前に、公演をプロデュースする作曲家の三枝成彰氏が取材に応じた。今年で１３回目となったチャリティーコンサート。「１５年も皆さん続けてくれて、本当に感謝しています。皆さんのおかげだと思っている。どうもありがとうございます」と感謝した。１回目は震