■これまでのあらすじ同居した途端、「家族なんだから」と妻を召使い扱いし出した義母。妻が義母の命令を断り続けていたら、夫から「なんで母さんを邪険にするんだよ」と叱られてしまう。義母の話を鵜呑みにしてわかってくれない夫にモヤモヤする中、義母が娘に妻の名前を教えていて…。娘が私を呼んでくれるのは「ママ」かな？と、私はずっと楽しみにしていました。その気持ちを知ってか知らずかの義母の行動…、許せませんでした