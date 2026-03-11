震災で福島第一原発事故を起こした東京電力の柏崎刈羽原発でも黙とうが捧げられました。ことしに入り、6号機が14年ぶりに再稼働する中、稲垣武之所長は事故の反省と教訓を思い出し、心新たに取り組むよう訓示しました。柏崎刈羽原発に集まった東京電力の社員約100人。「黙とう」東日本大震災の犠牲者へ黙とうがささげられました。15年前の3月11日、発生した東日本大震災。東京電力福島第一原発は津波に襲われすべての電源を喪失。