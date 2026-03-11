JRの列車荷物輸送サービス「はこビュン」を活用し、東京で人気のカレー弁当が秋田駅で13日販売されます。芸能人御用達の冷めてもおいしいカレーが秋田初上陸です。「はこビュン」は、速達性・定時制に優れ、環境にも優しいという鉄道の強みを活かしたJR東日本が展開する、列車による荷物輸送サービスです。今回、そのはこビュンを活用し、東京の人気のカレーが秋田新幹線で秋田にやってきます。販売