コドモメンタルINC.所属のハシバタカナリ（ex. this is not a business）がプロデュースを手掛けるグループ 丑03-USHIMITSU-（ウシミツ）が、4月1日にリリースする1stアルバム『丑03-USHIMITSU-I』の収録内容およびアートワークを公開した。 （関連：Nikoん「今、日本で一番カッコいいバンド」音に宿る“情緒”ーー47都道府県ツアーで得た自信を示したステージ）