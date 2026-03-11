社会人2年目・ZAi編集部員のザイゼンが、お金の“基礎知識”をあれこれ学ぶ連載「目指せ！ お金名人」。今回のテーマは「『教育訓練給付金』ってなに？」。誰もが考えるキャリアアップ。この先の転職を見据えて資格取得を目指す人も多いのでは？ そんなときに使えるのが「教育訓練給付金」。費用の一部が戻ってくるうれしい制度だ。ここでは、社会保険労務士でCFPの井戸美枝先生に、制度の仕組みや利用の手順を教えてもらった！（