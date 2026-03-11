Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、関西ジュニアの嶋崎斗亜（崎はたつさきが正式表記）を撮影した時の動画を公開した。 【動画】ベッドに寝そべる嶋崎斗亜を向井康二が撮影、リラクシームード満点なムービー ■ベッドに寝そべる嶋崎斗亜をカメラマン・向井康二が撮影 動画は、カメラレンズが並ぶ機材を映し出すところから始まる。そこへ、グレーのもこもこニットを着た向井の後ろ姿が映り