2025年10月にオープンした定食の店『よんまる。』。 ママの中山ひかりさんは元ダンススクールの講師と異色な経歴の持ち主。そのママが作るカツカレー・野菜炒め・生姜焼きなど、主婦として普段作っている家庭料理を提供しています。 固定のメニューはなく、3種類の「日替わり定食(1,000円/税込み)」のみ。毎日違う料理に出会えるワクワク感があります。メニューは、家庭の献立を考える感覚で買