アメリカとイスラエルによるイラン攻撃により、中東情勢が不安定となっている影響で、ガソリン価格の値上げが続いています。いまのガソリンスタンドはどのような様子でしょうか。レギュラーガソリンの価格は現在１６１円と表示されていますが、この価格が明日、大幅に値上げされます。２６円値上げの１８７円となります。１時間ほど前から、こちらのガソリンスタンドにはひっきりなしに車が出入りするようになりました。現在